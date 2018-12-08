كيفين هارت يفاجئ متابعيه ويعتذر عن تقديم حفل الأوسكار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأ الممثل الكوميدى الأمريكى كيفين هارت جمهوره باعتذاره عن تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، حيث أكد أنه لن يقدم حفل الأوسكار، بسبب سلسلة من التغريدات التى كتبها سابقًا على “تويتر”، بشأن المثلية الجنسية، ومهاجمته للمثليين وسخريته منهم، وقال إنه لا يريد أن يكون مصدر إلهاء، وأنه “آسف لأنى تسبب فى أذية مشاعر بعضهم”.

وقال كيفين هارت البالغ من العمر 39 عاما: لقد اخترت عدم تقديم جائزة أوسكار لهذا العام، لأننى لا أريد أن أكون مصدر إلهاء فى ليلة يجب أن يحتفل بها العديد من الفنانين الموهوبين المذهلين، أعتذر بصدق لمجتمع المثليين عن كلماتى غير الحساسة بالماضى.

وأضاف النجم العالمي: أنا آسف لأننى آذيت الناس، أنا أتطور وأريد الاستمرار فى القيام بذلك، هدفى هو الجمع بين الناس لا التفريق بيننا، الكثير من الحب والتقدير للأكاديمية.. آمل أن نلتقى مرة أخرى.

وكشف هارت فى رسالة أخرى عبر مقطع فيديو عن انتقاده من جانب البعض، وعن الطاقة السلبية الموجهة ضده، قائلا لمنتقديه “توقفوا عن البحث عن أسباب الغضب.

وكان قد تم الإعلان رسميًا من جانب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، يوم الثلاثاء الماضى، عن اختيار كيفين هارت لتقديم حفل أوسكار 2019، لكن التغريدات التى كتبها كيفين هارت منذ عدة سنوات، والتى تحمل مناهضة واضحة للمثليين، بعدما ظهرت أثار الأمر عدة دعوات إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية لإقصائه من تقديم الحفل، فيما كان قد قال كيفين هارت، الثلاثاء، إن استضافة حفل توزيع جوائز أوسكار كان هدفًا على قائمته لفترة طويلة، وهو الحفل الذى سيقام فى 27 فبراير المقبل، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.