كاردي بي تعلن انفصالها عن زوجها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة كاردى البالغة من العمر 26 عاما، عشاقها ومحبيها بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها النجم العالمي كياري كندريل سيفوس، ويدعى أوفست، نفصالها عن زوجها، وجاء ذلك بعد قصة حب قوية جمعت نجمة الراب الشهيرة كاردى بى وزوجها والتي كانت محط تركيز المواقع الفنية من شتى أنحاء العالم.

وقالت النجمة العالمة :”كان الجميع يتوسل لى وكل شيء، وأنتم تعلمون أننى كنت أحاول أن أحل الأمور مع والد طفلتى فى لحظة حرجة الآن.

وتابعت كار دي بي : نحن صديقان حميمان حقًا، ونحن شركاء فى العمل جيدون بالفعل - كما تعلمون أنه دائمًا شخص أجرى للتحدث معه، وقد حصلنا على الكثير من الحب لبعضنا البعض، لكن الأمور لم تنجح فى ما بيننا منذ فترة طويلة.

ودام زواج النجمة العالمية من أوفست عام واحد فقط، وأكدت الخبر كار دي بي، عندما أعلنته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام”.

وقالت النجمة العالمية الشهيرة ان الأمور أصبحت متوترة بينهما منذ فترة وبالرغم من ذلك لم يكن أى منهما هوالمخطئ، وقالت “لم نكن سويا بعد الآن”.

وكانت النجمة العالمبة كاردى بى وأوفست، قد استقبلا ابنتهما “Kulture” فى شهر يونيو الماضى.