مي كساب تجهز لـ«الطيب والشرس واللعوب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجهزالفنانة والمطربة المصرية مى كساب، لفيلم كوميدى جديد يحمل عنوان “الطيب والشرس واللعوب” مع المخرج رامى رزق الله ويشاركها البطولة كلاً من أحمد فتحى ومحمد سلام وبيومى فؤاد وطارق الابيارى ومقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، والعمل مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

وكان آخر أعمال مى كساب السينمائية فيلم “طلق صناعى” الذى طرح فى شهر يناير من هذا العام وشارك فى بطولته حورية فرغلى، ماجد الكدوانى، مصطفى خاطر، سيد رجب، بيومى فؤاد، محمد سلام، ايمان الزيدى وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

ودارت أحداث فيلم “طلق صناعى”، فى إطار اجتماعى حول زوجين يسعان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، وخلال الأحداث يكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوبا لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.

وعلى جانب أخر، انتهت مى كساب من تسجيل معظم أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “أنا لسه هنا” الذى يضم 12 أغنية ومقرر طرحه مطلع عام 2019، لتعود به الى سوق الألبومات بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات منذ آخر ألبوماتها “حبيبى وعدنى”، الذى طرحته في عام 2013.