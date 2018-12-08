دارين حداد تشارك في عروض «مسرح مصر» بدلًا من هذه الفنانة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية دارين حداد، مع الفنان أشرف عبدالباقي، ونجوم «مسرح مصر»، في العرض المسرحي الجديد «خلطبيطة» ضمن عروض الموسم الرابع.

غياب الممثلة سارة درزاوي، وحلول دارين حداد، بدلًا منها لتجسيد أحد الأدوار في العرض، أثار العديد من التساؤلات.

وكشف نادر صلاح الدين، مخرج المسرحية، تفاصيل غياب سارة قائلًا: «الممثلة دارين حداد ستشارك فقط في العرض الجديد “خلطبيطة” والذي سيستمر للأسبوع المقبل أيضا، وكل فترة يكون هناك مشاركة لأحد الفنانين في العروض كضيف على مسرح مصر، كما حدث في السابق من مشاركة سليمان عيد وسعد الصغير وغيرهم».

دارين حداد، نشرت بعض الصور من مشاركتها في «مسرح مصر»، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

يذكر أن فرقة «مسرح مصر»، لأشرف عبدالباقي يشارك في بطولتها كل من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة “أوس أوس” وكريم عفيفي ودينا محسن “ويزو” وإسراء عبدالفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.