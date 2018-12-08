أصالة تتبرع بأجرها في افتتاح مهرجان الإسكندرية للأغنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة السورية أصالة، لإحياء حفل غنائي في افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية وذلك يوم 15 ديسمبر الجاري.

وذكرت مصادر أن أصالة، ستتنازل عن نصف قيمة أجرها لصالح جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية التابعة للمهرجان، والذي ستعود أرباحه هذا العام لعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بمرض فيروس سي.

وتعد هذه الدورة من المهرجان هي الأخيرة، بعد أن اتفقت إحدى شركات الإنتاج الخليجية مع القائمين على المهرجان، على تنظيم وإقامة مسابقة تحمل عنوان «نجم العرب»، التي تستمر فعالياتها طوال العام، وذلك بهدف انتقاء فنان عربي تحت مظلة المهرجان.

يذكر أن انطلاق المهرجان تأخر لمدة شهر كامل وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها رئيس المهرجان عوف همام.

وكانت أصالة، قد أحيت حفلًا غنائيًا على مسرح الماركية بالتجمع الخامس، وقدمت من خلاله مجموعة متنوعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور منذ انطلاق الحفل، ومنها خانة الذكريات، بعدك عنى، شاغل بالى

كما قدمت أغاني: بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة، يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، وسؤال بسيط.