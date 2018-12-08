أصالة تتحدى البرد على مسرح الماركيه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

الفنانة السورية أصالة صوت غنائي خاص يحترمه الجمهور ويستمتع بأغنياته، وقد ظهرت في حفلها علي مسرح الماركيه بالتجمع الخامس في كامل لياقتها.

وحرصت أصالة، رغم برودة الجو، علي تقديم مجموعة متنوعة من أغنياتها وصل عددها إلي 15 أغنيه تفاعل معها الجمهور، الذي ملأ المسرح بالكامل منذ انطلاق الحفل وظل يغني معها بحماس شديد.

الفنانة السورية حرصت علي تحية الجمهور وقالت لهم أن كل الأغنيات التي يحبونها سوف يسمعونها الليلة، ثم قدمت 15 اغنية منها: “خانات الذكريات، بعدك عني ، شاغل بالي ،بكرة احلي ،اكتر ،بناء علي رغباتك ،انا بتخان ، الحقيقة ، يا مجنون ،حيقولك ، مين فينا ،منازل , عايز تبعد ،شر وخير ،سؤال بسيط”.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الحفل، والتي كانت قد طرحتها على 4 فئات، بمبلغ 500 جنيه للدرجة العادية البرونزية، والثانية بملبغ 750 جنيها للدرجة العادية الفضية، والثالثة بـ850 للدرجة الذهبية، والأخيرة بمبلغ 1000 جنيه مصري لـVIP”.