ايشواريا راي نجمة غلاف Conde Nast Traveller India

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

ابتعدت الممثلة ايشواريا راي باتشان عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة حتى انضمت إلى إنستجرام في وقت سابق من هذا العام.

تحدثت الممثلة وملكة جمال العالم السابقة ظهرت مؤخرا كنجمة غلاف الاصدار الخمسين من مجلة السياحة الشهيرة “كوندي ناست ترافيلر إنديا” Conde Nast Traveller India.

وتقول إن رحلة وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن تبدو طبيعية، تقول إن حقيقة أن الناس بدأوا في رؤيتها بأنها “انعكاس لشعبيتك أو مكانتك” كانت بمثابة تأجيل لها.

وقالت ايشواريا في مقابلتها مع المجلة، وفقا لمقتطفات مشتركة مع وكالة IANS، “أنا لا أنشر أي شيء يحدث على مدار اليوم لأنه بعد ذلك سيصبح عملًا ومن ثم فإنك تركز بشكل دائم فقط على تأليفه، وليس على التجربة الفعلية. أريد أن أكون متصلة بحياتي الحقيقية “،

وعن سؤالها حول ما الذي جعلها تقرر في النهاية أن تدخل إلى “السوشيال ميديا”؟ قالت: “أعتقد أنه الصبر وحفز ومثابرة من أهل بيتي. أعني، إنها طريقة العالم؛ أحصل عليها. السبب الذي جعلني أظل بعيدًا لفترة طويلة هو أن طبيعة الوحش هي هكذا الكل يريد أرقامًا، يبدأ في رؤيتها كانعكاس بارومتري لشعبيتك أو وضعك”.

وأضافت والدة الطفلة إراديا: “لم أرغب في الانجذاب إلى هذا العالم، هذا هو أسلوب حياتي، إنه العالم الذي ينمو فيه أطفالنا، لا أريد أن يشغلني أحد عن حياتي الخاصة”.

لدى أيشواريا وزوجها الممثل أبهيشيك باتشان وابنتهما آراديا بعض اللمحات والصور، التي أحيانًا ما تكون من عطلاتهم، حيث تشاركها الممثلة مع معجبيها عبر شبكة الإنترنت.

عن أسلوب العطلة المفضل لها - الشواطئ والجبال والمدن والغابات والصحارى - قالت ايشواريا: “أبهيشيك وأنا سعداء في كل مكان لكننا نقم بزيارة الكثير من المقاصد الشاطئية منذ ولادة آراديا.

كانت نجمة بوليوود ايشواريا راي وزوجها الفنان أبهيشيك باتشان قد احتفلا مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتهما السابع، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور على الإنترنت.