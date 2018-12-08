نجم بوليوود فير داس يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

كان فنان بوليوود فير داس دائما صريحًا بشكل صارخ في آرائه حول المناخ الاجتماعي السياسي في العالم، وقد سخر بحرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الممثل الكوميدي يشعر بأن ترامب سيكون “الاختبار النهائي للتسامح الإنساني”. وردا على سؤال حول شعوره نحو ترامب في السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي، قال فير ل IANS في رد مسجل من مومباي: “سيكون دونالد ترامب الاختبار النهائي للتسامح الإنساني.

وأضاف: “أعتقد أنك يجب أن تفكر في دونالد ترامب وكأنه حقنة، على مستوى ما، يؤلمك ولكن عندما تنتهي من الحقن، تشعر بتحسن لذا، أعتقد أنه عندما ننتهي مع دونالد ترامب، سنشعر جميعًا بتحسن كبير. “

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها الممثل رأيه في ترامب، في الأسبوع الماضي، قام بالسخرية منه، مؤكدًا أن اعتلائه الحكم جاء عن طريق مدبر.

وعن سؤاله حول ألا يخشى السجن والاضطهاد، في ظل المناخ السياسي الحال، قال: “لا، لا أعتقد ذلك. إذا كنت تبني كوميدياك على الحقيقة، ستكون بخير. وأعتقد أيضًا أنه طالما أنك تعمل في منطقة معينة من الذكاء فيما يتعلق بخبرتك السياسية، فإن معظم الناس يفهمون أن هذا هو محاكاة ساخرة ولا يجب أخذه بجدية.

وياصل حديثه لوكالة الأنباء الهندية: “سواء كانوا من الجناح اليساري أو الجناح اليميني أو الوسط - فهم يجلسون تحت نفس السقف ويضحكون على نفس الشيء حتى لو كانوا لا يوافقون. هذا هو جمال الكوميديا. إذا لم نتفق على شيء ما لا يعني أننا لا نستطيع أن نضحك على نفس الشيء وبهذه الطريقة سوف تجمعنا معًا.

فير داس المعروف بأدواره الكوميدية، الآن بصدد عرض كوميدي جديد على الإنترنت بعنوان “Losing It”. ويصفه بأنها “عرض مختلف تمامًا”.