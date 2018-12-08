تصرف غريب كان يفعله أنيل كابور كلما التقى النجمة الراحلة سريديفي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يعد الفنان أنيل كابور، واحدًا من أشهر الممثلين في بوليوود لمدة أربعة عقود واليوم، في برنامج ليلي أخيرة، تحدث الممثل عن الفنانة الراحلة سريديفي Sridevi.

مؤخرا ظهرا أنيل كابور Anil وجيتندرا Jeetendra، في برنامج Dance Plus، والذي كان بمثابة تكريم لسريديفي، الممثلان لهما أفلام لا تعد ولا تحصى مع الممثلة الراحلة، التي وافتها المنية في وقت سابق من هذا العام في دبي.

في أفلام هيماتوالا، توهفا، ساجان، ماوالي، استطاع جيتندرا وسريديفي خطف الأضواء في الثمانينيات، بينما كان أنيل كابور وسريديفي مهيمنين أيضًا، في الثمانينيات والتسعينات مع أفلام مثل “مستر انديا”، “لامهي” وغيرها.

أصبح أنيل أيضا صهر سرديفي بعد أن تزوجت الممثلة الأسطورية شقيق أنيل الأكبر بوني كابور في 2 يونيو، 1996. وخلال البرنامج الذي ظهر مساء الثلاثاء 3 ديسمبر.

أنيل كشف عن عدد من الذكريات عن الزوجة الراحلة لشقيقه، وأكد أنه كان يلمس قدميها في كل مرة يجتمعون فيها، بسبب شخصيتها التي تفرض عليك أن تفعل ذلك.

لسوء حظ عائلة كابور، توفيت أسطورة بوليوود في 24 فبراير بعد غرقها في حوض حمام الفندق. كانت الممثلة في الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل زفاف أحد أفراد عائلتها.