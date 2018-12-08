كارتيك أريان حول مواعدة سارة علي خان: في انتظار عنوانها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحتل الفنانة الشابة سارة على خان ابنة نجم بوليوود الكبير سيف على خان في الوقت الحالي عناوين الصحف والمواقع الفنية، حتى قبل إطلاق فيلمها الأول ” كيدارناث”.

في الآونة الأخيرة، في حلقة من Koffee With Karan، أعربت سارة على خان عن رغبتها في الزواج من رانبير كابور ومواعدة كارتيك اريان Kartik Arya، حيث جاء حديثها في شكل مزحة.

في وقت لاحق، في مقابلة إذاعية، عادت بشكل جزئي إلى تصريحها وقالت: “رانبير عظيم، لكن لا أريد أن أتزوجه، يجب ألا أفكر في ذلك قبل ثلاث إلى أربع سنوات، لكن نعم، ما زلت أحب مواعدة كارتيك “.

مباشرة بعد البث التلفزيوني لحلقة Koffee With Karan، سُئل كارتيك من وسائل الإعلام عن تعليق سارة في ذلك الوقت، حيث تركه محرجًا بشكل واضح، وقال: “لا أعرف ماذا أقول لذلك. كل ما يمكنني قوله هو أنها جميلة جدًا وأنا أتطلع حقًا لفيلمه، أود الذهاب في موعد قهوة معها).

اريان كان لديه رسالة للممثلة المبتدئة. “أنا في انتظار عنوانها”، وعندما سُئل ما إذا كان قد اجتمعا من قبل، قال: “نعم، لقد تبادلنا التعارف في حفلة. هذا كل شيء. إنها جميلة وأتمنى لها ولفيلمها الأول Kedarnath الأفضل”.

ومن المتوقع أن يتعاون الاب وابنته معًا في فيلم المخرج امتياز على Imtiaz Ali القادم، الذي يُعتزم التخطيط له كتكملة لـ Love Aaj Kal، والذي سيبدأ تصويره في فبراير 2019.