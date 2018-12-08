الفنانة الهندية زارين خان تتقدم ببلاغ ضد مديرة أعمالها

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

حررت ممثلة بوليوود زارين خان بلاغًا ضد مديرة أعمالها السابقة انجلى ثا بزعم أنها دعتها عاهرة بسبب نزاع ومشاكل مادية بينهما، وقد زارت الممثلة مع محاميها مركز شرطة خار مساء الخميس 6 ديسمبر وحررت بلاغًا بذلك.

وقالت مصادر في قسم الشرطة “إن مديرة الأعمال التي عملت معها لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر تقريبا لديها بعض النزاعات المادية، وكانت هناك عدة رسائل متبادلة بينهما.

وأشارت التقارير كذلك إلى أنهم (الشرطة) لم يتحققوا بعد من الوقائع، واعتمادا على التطورات الأخرى، سوف يستدعون أنجالي. كما ذكر التقرير أن أنجالي أخبرت زارين أنه بما أنها لا تملك مشاريع فنية في الوقت الحالي في متناول اليد فإنها لن تكون قادرة على دفع أتعابها، وبالتالي يجب عليها المضي قدما.

من ناحيته، قال محامي الفنانة رضوان الصديق، ” تقدمنا ببلاغ لحماية موكلتي سمعة وكرامة السيدة زارين خان، ، من أي ضرر، وفي هذه المرحلة، أود فقط ان اذكر ان اسم موكلتي وصورتها وسمعتها قد شوهت علنا بسبب مقابلات مديرتها السابقة الذي وثقت به دون قيد أو شرط في الإعلام.