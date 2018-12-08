حساب شاروخان على Twitter الأكثر زيارة في عام 2018

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

من المدهش أن يكون حساب النجم الهندي الكبير شاروخان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الملف الشخصي الوحيد الأكثر شهرة في هذا العام بين جميع مشاهير بوليوود، ولا يعني هذا أن لدينا أي شكوك حول كون شاروخان أحد أكثر مشاهير بوليوود جماهيرية على السوشيال ميديا.

نعم، في القائمة السنوية التي اصدرها موقع تويتر للتو، تم تصنيف شاروخان في المرتبة 7 في قائمة “الحسابات الهندية الأكثر تداولا” على تويتر.

ويحتل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المركز الأول يليه راهول غاندي، وأميت شاه، ويوغي أديتياناث وأرويند كيجريوال في الترتيب الثاني. وفيما يتعلق بصناعة الترفيه، فإن باوان كاليان يحتل المرتبة رقم 6 يليه شاروخان، وفيجاي على رقم 8 و ماهيش بابو في المركز التاسع.

ويُعتقد أن سبب تمكن شاروخان في سباق الكثير من النجوم على Twitter هو بسبب تحديثاته المستمرة عن العمل والعائلة، وصوره التي تكاد لا تنقطع أبدا عن متابعيه.لقد نجحت صوره وصور عائلته من ابنته سوهانا Suhana والطفل ابرام AbRam وزوجته جوري خان Gauri Khan دائمًا في كسر الإنترنت.

فضلًا عن استغلال النجم لحساباته على وسائل التواصل من أجل الترويج الكبير لأعماله، وآخرها فيلمه “زيرو”، حيث يرى الجميع ويتابع عروضه الترويجية الواسعة النطاق الذي يبدو أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة الفضول حول الفيلم مع كل يوم يمر.

ناهيك عن أن شاروخ هو أكثر المشاهير في بوليوود امتلاك لمتابعين، حيث يبلغ عددهم 36.9 مليون متابع على تويتر.