سلمان خان يتصدر قائمة «Forbes India» لعام 2018

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

للمرة الثالثة على التوالي، تصدر النجم سلمان خان قائمة # ForbesIndiaCeleb100 “فوربس الهند” للـ 100 الأكثر نفوذا وثراء، بينما تخلى ملك الرومانسية في السينما الهندية شاروخان عن المركز الثاني الذي احتله في العام الماضي.

كما احتفظ النجم أكشاي كومار والممثلة المتزوجة حديثًا ديبيكا بادكون بالمركزين الثالث والرابع، في الوقت الذي تراجع فيه ملك بوليوود شاروخان إلى المرتبة الـ13.

كانت هيئة القائمة قد أعلنت نتائج البحث والتصنيف الذي امتد في فترة ما بين 1 أكتوبر 2017 و30 سبتمبر 2018، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني لصحيفة indianexpress الهندية

وفي السياق، أكد محللون استحقاق سلمان خان تصدر القائمة عن جدارة، فـ مع أعماله السينمائية الكبيرة مثل Tiger Zinda Hai وRace 3، والاعلانات والعلامات التجارية التي يتصدر الترويج لها، بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية الشهيرة Dus Ka Dum وBigg Boss 12، كل ذلك أتاح له اعتلاء القائمة المرموقة.

من ناحية أخرى، كان أكشاي Akshay (المركز الثاني) أحد اللاعبين الكبار في شباك التذاكر مع أفلام “بادمان” و”جولد”. بلغت أرباحه 185 كرور روبية.

ديبيكا، التي تزوجت مؤخرا من رانفير سينغ، هي أيضا من أعلى المشاهير الإناث في القائمة. كما أصبحت أول امرأة تشتهر بإيجاد مكان في المراكز الخمسة الأولى منذ إطلاق القائمة في عام 2012.