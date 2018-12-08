فستان بمبي يمنح بلقيس طلّة «سندريلا» على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اليمنية بلقيس فتحي في حفل غنائي ضخم، احيته بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وسط جمهور حاشد.

بلقيس هزت المسرح بباقة من أجمل أغانيها التي اشتعلت حماس الحضور، حيث تفاعلوا معها غناءاً ورقصاً، كما لمعت الفنانة الشابة بـ«لوك» مبهر، اختارت له، فستان بمبي منفوش، اشبه لفستان عروسة يوم زفافها، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة بسيطة، وتزينت بماكياج هادئ زاد طلتها جاذبية، حيث تبادل فانز بلقيس صوراً من الحفل، ولقطات من جلسة التصوير التي خضعت لها على هامش السهرة، متغزلين في جمال إطلالتها، والتي منحوها عليها لقب «سندريلا».

ن ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري، وقد حقق الفيديو فى أقل من 24 ساعة ربع مليون مشاهدة، حيث كشفت فيه الفنانة الشابة لأول مرة عن وجه مولودها الأول «تركي».

يُذكر أن بلقيس رُزقت مايو الماضي بمولودها «تركي» من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف الذي احتفلت بزفافها عليه ديسمبر 2016.

أما أغنية « شوف لي حل» فكانت آخر ما طرحته بلقيس، وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين.