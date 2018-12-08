نجوى كرم تحقق حلمها بلقاء هذه الطفلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في لفتة إنسانية منها، حققت النجمة اللبنانية نجوى كرم أمنية طفلة كانت ترغب في لقاء شمس الأغنية، فبي الوقت الذي اعتبرت فيه نجوى هذا اللقاء بمثابة حلم وتحقق.

نجوى نشرت صوراً من كواليس لقائها بهذه الطفلة، وكتبت معربة عن سعادته بهذا اللقاء: «انتي تمنيتي يا صغيري وانا يلي حلمي تحقق بشوفتك.. كم حدا منا بيتمنى يرجع طفل.. ما في احلى من هالبراءة والحب الحقيقي لغير مشروط.. حبيتك».

يُذكر أن نجوى كرم طرحت حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان: «اللّيلة ليلتنا»، وهي من كلمات نجوى كرم، وألحان سهيل فارس، وتوزيع طارق عاكف، تسجيل وماسترينج جو بارودجيان، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.

من ناحية أخرى، تستعد نجوى كرم لاحياء حفل غنائي حاشد في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم 15 ديسمير المقبل، بالإضافة إلى انشغالها بتسجيل حلقات مرحلة تجارب الأداء من برنامج Arabs Got Talent، والذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب أحمد حلمي، والعميد علي جابر.