رامز جلال رومانسي في «سبع البرومبا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ الفنان والنجم المصري رامز جلال، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم “سبع البرومبا”، داخل استديو مصر، حيث تدور قصة العمل في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المقرر طرحه بالسينمات في أول شهر فبراير 2019.

والفيلم الجديد رومانسي كوميدي به خط درامي مختلف ويحمل طابع الأكشن ويعتبر ذلك اللون جديد على رامز جلال ويقدمه للمرة الأولى للجمهور، وتطلب ذلك من المؤلف لؤي السيد تدريبات خاصة، وعمل على الورق لمدة تقترب من 6 أشهر حتى دخل فريق العمل التصوير.

ويشارك في بطولة “سبع البرومبا”، رامز جلال، وجميلة عوض، ونجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وكاستينج شركه فريم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.

وكانت الفنانة اللبنانية نور، قد تحدثت عن ظهورها في برنامج الفنان المصري رامز جلال، والذي كان يحمل اسم «رامز تحت الصفر»، وتم تصويره فوق الثلوج، وكشفت حقيقة معرفتها بالمقلب.

نور، قالت خلال لقائها في برنامج «واحد مع الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «البرنامج من وجهة نظري غير مصنوع، ولم أعرف اي تفاصيل عنه».