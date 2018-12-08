شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Grinch يحقق 273 مليون دولار إيرادات حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Grinch إيرادات وصلت إلى 273 مليون دولار عالميا منذ طرحه في 9 نوفمبر الماضى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

الفيلم من بطولة بيندكت كامبرباتش، ومن إخراج يارو تشينى وسكوت موسيير، ومن تأليف مايكل ليسيور، وتومي سويردلو، الفيلم مستوحى من كتاب الدكتور سيوس، وتدور أحداثه حول قصة فنان كوميدى يذهب فى مهمة سرقة أثناء فترة عيد الميلاد، لكن تحدث العديد من المفارقات التى تغير قلبه حيث يقع فى حب فتاة.

"بيندكت كومبرباتش" المرشح لجائزة الأوسكار قام بتجسيد الشخصية الأساسية للفيلم "جرينتش" الذى يعيش داخل كهف على جبل، مع كلبه الوحيد المخلص "ماكس".