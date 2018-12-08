شيري عادل تشارك جمهورها صورتها في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء تواجدها في العاصمة الإنجليزية لندن.

ظهرت شيري في الصورة بإطلالة جذابة، حازت على إعجاب جمهورها.

وعلقت على الصورة باللغة الإنجليزية قائلة: "عندما يكون النظر للخلف ليس مهمًا بالنسبة لك بعد الآن، حينها أنت تفعل شيئًا صحيحًا".

جديد بالذكر أن شيري عادل علقت على الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن الداعية معز مسعود، بصورة جمعتها به منذ فترة، وعلقت: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا يؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولها لكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية، معز وشيري".