خاص- طوني عيسى وجيسي عبدو معًا مرة جديدة

علم موقع “بصراحة” ان الممثل طوني عيسى وزميلته في الوسط الفني الممثلة جيسي عبده سيجتمعان في مشروع درامي عربي مشترك في رمضان 2019.

المسلسل الدرامي، الذي سينافس في السباق الرمضاني في الشهر الفضيل، يضم نخبة من وجوه الدراما العربية.

وكان طوني عيسى وجيسي عبدو قد اجتمعا بمناسبة عيد الفصح عام 2018 بفيلم سينمائي بعنوان “كذبة بيضا” انتاج ايغل فيلمز. وهو فيلم لبنانيّ من بطولتهما الى جانب نخبة من وجوه الدراما، إخراج نبيل لبّس وكتابة كلود صليبا.

نذكر ان جيسي عبدو كانت قد اطلت في رمضان 2018 بعملين الاول لبناني وعنوانه “جوليا” انتاج ايغل فيلمز وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً. والثاني مصري “سك على خواتك” انتاج الصبّاح للاعلام، في اول مشاركة لها في الدراما المصرية وحقق المسلسل نجاحاً مبهراً.

اما طوني عيسى فقد شارك في مسلسل “حدوتة حب” (خماسية شهر عسل والرجل الآخر) من إنتاج شركة “غولدن لاين”، ومن تأليف عدد من الكتاب وبطولة نخبة من أبرز الممثلين اللبنانيين ويتألف من أعمال “خماسية” كتبتها مجموعة من الكتّاب وبمخرجين مختلفين لكل خماسية.