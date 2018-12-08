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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ الدوزى أفضل فنان مغربى لعام 2018 فى جوائز داف باما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتنص المطرب عبد الحفيظ الدوزى لقب أفضل فنان مغربى لعام 2018 للعام الثانى على التوالى ضمن جوائز داف باما ميوزيك أوورد الألمانية، بعد منافسة جماهيرية شرسة جمعته مع سعد لمجرد، فى التصويت الجماهيرى.
ويستعد الدوزى حاليَا لشد رحاله إلى الإمارات لحضور حفل توزيع الجوائز الرسمى فى مدينة دبى للإعلام، المقرر عقده مساء الجمعة 21 ديسمبر.
وأعلنت جوائز الداف باما الألمانية لائحتها النهائية لأسماء المطربين العرب المرشحين لنيل لقب أفضل مطرب لهذا العام عن كل دولة من مصر وسوريا وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر عن العالم العربى نهاية أغسطس الماضى، وفتحت باب التصويت الجماهيرى أونلاين عبر موقعها الرسمى، وكان من ضمنها حماقى وتامر حسنى وعمرو دياب عن مصر، وفايا يونان وأصالة عن سوريا، بجانب ترشح الكينج محمد منير على جائزة الأسطورة للمرة الثانية.
وينضم الدوزى بذلك لنخبة من النجوم العرب ممن تم اختيارهم رسميًّا لحضور حفل توزيع الجوائز المقام لأول مرة هذا العام فى دولة عربية بعد اعتياد داف باما إقامته فى ألمانيا، منهم نجم الأغنية الجزائرية الشاب خالد والمطربة اللبنانية نجوى كرم والمطربة التونسية لطيفة والمطربة السورية فايا يونان، ممن تم إعلان أسمائهم فى اللائحة الأولية للمكرمين عن جوائز 2018.
وتعد الداف باما من أهم الجوائز الموسيقية العالمية التى تعتمد بالأساس على "ثقل قاعدة الفنان الجماهيرية" عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وتعد من أكبر "الميوزيك أووردز" المنتشرة فى مختلف أرجاء العالم، حيث لا يقتصر دورها فقط على العالم العربى أو أوروبا، بل يمتد أثرها إلى كوريا واليابان وأمريكا وماليزيا ونيجيريا وتايوان وأفغانستان وصولًا إلى رومانيا وروسيا، بحيث تختار كل عام أفضل صوت فى كل دولة.
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