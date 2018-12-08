شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ الدوزى أفضل فنان مغربى لعام 2018 فى جوائز داف باما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتنص المطرب عبد الحفيظ الدوزى لقب أفضل فنان مغربى لعام 2018 للعام الثانى على التوالى ضمن جوائز داف باما ميوزيك أوورد الألمانية، بعد منافسة جماهيرية شرسة جمعته مع سعد لمجرد، فى التصويت الجماهيرى.

ويستعد الدوزى حاليَا لشد رحاله إلى الإمارات لحضور حفل توزيع الجوائز الرسمى فى مدينة دبى للإعلام، المقرر عقده مساء الجمعة 21 ديسمبر.

وأعلنت جوائز الداف باما الألمانية لائحتها النهائية لأسماء المطربين العرب المرشحين لنيل لقب أفضل مطرب لهذا العام عن كل دولة من مصر وسوريا وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر عن العالم العربى نهاية أغسطس الماضى، وفتحت باب التصويت الجماهيرى أونلاين عبر موقعها الرسمى، وكان من ضمنها حماقى وتامر حسنى وعمرو دياب عن مصر، وفايا يونان وأصالة عن سوريا، بجانب ترشح الكينج محمد منير على جائزة الأسطورة للمرة الثانية.