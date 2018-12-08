شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف تزين جنيفر لوبيز شجرة الكريسماس مع صديقها فى منزلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" لحظات استعدادها لاحتفالات الكريسماس مع صديقها أليكس رودريجيز وأبنائها وأبنائه .

وظهرت جنيفر لوبيز بأحدى الصور و هي تساعد رودريجيز في تزين شجرة الكريسماس الضخمة الموجودة في منزلها وظهر أليكس ردودريجيز و هو يقف أعلى سلم حديدي صغير .

بينما ظهرت لوبيز في صورة أخرى مع أبنائها وأبناء اليكس أثناء وضع الورود الحمراء بشكل عشوائي علي الشجرة.



جنيفر لوبيز