اسمع.. جيسى جى تغنى "Santa Clause Is Comin’ To Town"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجوم الغناء العالمين حاليا لإطلاق أغنياتهم الجديدة والمتعلقة باحتفالات الكريسماس، وهى المناسبة التى ينتظرها عشاق الموسيقى والغناء كونها فرصة لسماع عدد من الأغنيات الجديدة أو إعادة تقديم إحدى الأغنيات الخاصة بالكريسماس

وقد أطلقت النجمة العالمية جيسى جى أغنيه " Santa Clause Is Comin’ To Town ".

أعلنت جيسى جى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" أن أغنية " Santa Clause Is Comin’ To Town " ضمن ألبومها الجديد " this christmas day" الذى أطلقته مؤخرا.