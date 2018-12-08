شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال جدد للموسم الـ 12 من مسلسل Doctor Who والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات BBC التلفزيونية، تجديد مسلسل الخيال العلمى Doctor Who لموسم ثانى عشر بعد نجاحه المعتاد فى المواسم الماضية، على أن يعرض العام المقبل ضمن الخطة الجديد للشبكة.

كما قررت الشبكة، أن يكون الممثل Jodie Whittaker هو بطل الموسم الجديد صاحب الشخصية الرئيسية فى العمل الدرامى، بجوار مات سميث، ديفيد تينانت، بيتر كابالدي، جينا كولمان، نيكولاس بريجز، كارين جيلان، بيلي بايبر، بول كاسي، آرثر درفيل، ومن تأليف وإنتاج سيدني نيومان.

مسلسل Doctor Who تدور قصته حول طبيب Gallifrey الذى يسافرعبر الزمان والمكان في سفينته TARDIS وهى اختصار لـ Time وRelative Dimension In Space مع العديد من أصحابه.