شكرا لقرائتكم خبر عن "طاق طاقية" للكينج تقترب من المليون الأول وتنضم لقائمة الأعلى تريند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الكينج محمد منير من الدخول إلى قائمة الأعلى تريند عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال أغنيته الجديدة "طاق طاقية"، التى طرحها عبر قناته الرسمية منذ 4 أيام، واقتربت الأغنية من المليون الأول.
"طاق الطاقية" من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم، وقرر منير طرح ألبومه على طريقة المطرب عمرو دياب من خلال طرح أغنية كل أسبوعين من الألبوم.
وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".
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