شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ثانية تكشف الكثير من التوقعات للموسم الجديد من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 30 ثانية هى مدة أول تريلر رسمي للموسم الثامن والأخير من المسلسل الأسطوري Game of thrones، الذى كشفت عنه شبكة Hbo منذ ايام قليلة، والذى شهد الكثير من التوقعات المترقب حدوثها فى الموسم الجديد.

وتوقع الكثير من متابعى وعشاق مسلسل GOT، العديد من النظريات استنادا على مواجهة الجليد والنار لبعضهما فى التريلر الذى نشر أول أمس، والتى تمثلت بتجسيد الجليد بالووايت ووكر والذئاب التى ترمز لـ "ستارك" وتجسيد النار بالأسد، التى ترمز لـ "اللانيستر"، والتى توقع الكثيرين نشوب حرب بين العائلتين بعد انتهاء الحرب الكبرى.



تغطية الذئب بالجليد

واستندت النظرية إلى احتمالية خسارة ستارك للحرب الكبرى وسيطرة جيوش الوايت ووكز على الشمال وزحفهم فيما بعد للقضاء على "اللانيستر" المتمثلين فى الأسد بقارة ويستروس.



تغطية الاسد بالنار

الموسم الجديد من المقرر عرض اولى حلقاته فى إبريل المقبل، والتى ستضم 6 حلقات فقط تبلغ مدة كل حلقة حوالى ساعتين، وتتوقع شبكة قنوات HBO التليفزيونية، أن تحصد ما يقارب الـ50 مليون مشترك إضافى فى الفترة المقبلة قبل طرح الموسم الثامن والأخير من مسلسل الدراما والخيال العلمي Game of thrones، لمقرر طرحه أوائل العام المقبل، بحسب دراسة أجرتها مؤخرًا.



اصطدام النار بالجليد



تغطية التنين بالجليد

Game of thrones بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.