شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. لماذا اتجهت مى كساب إلى التمثيل وابتعدت عن الغناء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الفنانة مى كساب بعيد ميلادها، حيث ولدت فى إحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية 8 ديسمبر 1981، واسمها الحقيقى مى محمود حنفى كساب، بدأت مشوارها الفنى بمشاركة الفنان السورى مجد القاسم فى أغنية غمض عنيك، التى لاقت صدى لافتا فى تلك الفترة التى عرفها الجمهور من خلالها، ثم قدمت 3 ألبومات غنائية هى حاجة تكسف، أحلى من الكلام، وحبيبى وعدنى.



مى كساب

ورغم أن بداية مى كانت هى الغناء سواء مع مجد القاسم لكنها لم تستمر طويلا فى الغناء برغم ما تملكه من صوت اعتبره الكثيرين من الأصوات المميزة واتجهت للتمثيل.

كانت بداية مى مع التمثيل، مشاركة الفنان أحمد الفيشاوى فى سيت كوم "تامر وشوقية" بأجزائه، لتكشف عن موهبة جديدة لها خاصة فى الأدوار الكوميدى لتفتح الباب أمامهما لاستكمال مشوار التمثيل، وتتوالى الأعمال عليها فى السينما والتلفزيون، لتشارك فى مسلسلات حققت نجاحا كبيرا منها، لا أحد ينام فى الإسكندرية، العتبة الحمراء، كريمة كريمة، المطلقات، هيما، وسرايا عابدين.

كما تألقت مى فى العديد من الأفلام، كان أهمها فيلم بوبوس أمام الزعيم عادل إمام والفنانة القديرة يسرا، وأيضا أفلام 365 يوم سعادة، حلم عزيز، حظ سعيد، كلبى دليلى، الفرح، رسائل البحر، كباريه، بلطية العايمة وخليج نعمة، وكان آخر أفلامها فيلم "طلق صناعى" الذى عرض فى شهر يناير بداية هذا العام.

وتستعد مى حاليا لفيلم كوميدى جديد بعنوان "الطيب والشرس واللعوب" مع المخرج رامى رزق الله ويشاركها البطولة كلاً من أحمد فتحى ومحمد سلام وبيومى فؤاد وطارق الابيارى ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، والعمل مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.