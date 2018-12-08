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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع الفنان الكوميدى سامح حسين بأسرته: أجمل أصدقاء هم العيلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الفنان الكوميدى الشاب سامح حسين، بعائلته بصورة كبيرة، إذ يظهر ذلك من خلال الصور التى يشاركها مع جمهوره، وسلط الأضواء مرات عديدة على زوجته وبنتيه، معتبرا العائلة أفضل الأصدقاء.
ونشر الفنان الكوميدى، صورة جمعته بزوجته، وبنتيه، وعلق عليها :" أجمل أصدقاء هم العيلة، الهدف واحد مع إن كل واحد باصص فى ناحية".
سامح حسين
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