شكرا لقرائتكم خبر عن كندريك لامار وكاردى بى ودريك وجاجا وكوبر يتصدرون ترشيحات الـ جرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الترشيحات النهائية لجوائز الـ جرامى والتى من المقرر أن توزع فى 10 فبراير المقبل فى حفل كبير تنقله شاشة CBS بلوس أنجلوس، وتصدر الترشيحات عدد من نجوم الموسيقى والغناء وهم كندريك لامار وكاردى بى ودريك وبوست مالون وكيسى موسجريفز وليدى جاجا وبرادلى كوبر.

تصدر كندريك الترشيحات فى 8 فئات ويليه دريك بـ7 ترشيات، وبراندى كارلايل برصيد بـ6 ترشيحات.

وإليكم أبرز الترشيحات على فئات جوائز الجرامى.

تسجيل العام

"I Like It"

"The Joke"

"This Is America"

"God’s Plan"

"Shallow"

"All The Stars"

"Rockstar"

ألبوم العام

"Invasion Of Privacy"

"By The Way, I Forgive You"

"Scorpion "

"H.E.R."

"Beerbongs & Bentleys"

"Dirty Computer"

"Golden Hour"

"Black Panther"

أغنية العام

"All The Stars"

"Boo’d Up"

"God’s Plan"

"In My Blood"

"The Joke"

"The Middle"

"Shallow"

"This Is America"