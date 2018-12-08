منتج "كازابلانكا" لـ"الخليج 365": خالد أرجنش يقابل أمير كرارة في مشهدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يواصل النجم التركي خالد أرجنش والفنان أمير كرارة تصوير مشاهدهما في فيلم "كازابلانكا" داخل إحدى أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشف وليد منصور، منتج العمل في تصريحات لـ"الخليج 365" عن الشخصية التي يلعبها النجم التركي خالد أرجنش، موضحًا إنه يجسد شخصية زعيم مافيا، ويعمل تحت يده العديد من النجوم ضمن أحداث العمل.

وأشار وليد إلى أن خالد ليس ضيف شرف في العمل، بل بطلًا أساسيًا في الأحداث، ويجمعه مشهدين فقط بالفنان أمير كرارة، وله مشاهد عديدة مع أغلب الأبطال.

وأكد وليد أن تصوير أحداث الفيلم ستكون بين مصر وعدد من الدول مثل المغرب.

"كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش، والفنان المغربي محمد مفتاح، والفنان التركي خالد أرجنش.