خاص| ردًا على تشبيهه بـ"ليلة ساخنة" و"مشوار عمر".. مخرج "ليل خارجي": استسهال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أحمد عبدالله السيد، إن فيلمه "ليل خارجي" يحمل همًا مختلفًا عن كل الأعمال التي حاول البعض تشبيهه بها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردًا على تشبيه فيلمه "ليل خارجي" الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤخرًا، بفيلمي "ليلة ساخنة" بطولة الفنان نور الشريف وإخراج عاطف الطيب، و"مشوار عمر" بطولة الفنان فاروق الفيشاوي وإخراج محمد خان "ناس هيقولوا أفلام تانية كتير، وده لان جزء كبير من قرايتنا للفن دايمًا بيخلينا ميالين لتقريب الشكل الفني اللي بنشوفه لأقرب حاجة نعرفها، وهي طريقة تحد من تلقي الأعمال الفنية".

وأوضح مخرج "ليل خارجي" الذي فاز بطله شريف دسوقي بجائزة أفضل ممثل في الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي: "اللي قال إن ليلة ساخنة شبه مشوار عمر مش هيعرف يشوفه، وأعتبر أن التشبيه مرتبط بالاستسهال، ورغبة البعض في تعليب الأمور، وهو يشبه العذاب من مسميات مثل فيلم مستقل، فيلم مهرجانات وفيلم تجاري. وفي الحقيقة أن الفن أكبر بكثير من ذلك".

"ليل خارجي" من المقرر طرحه في دور العرض 19 ديسمبر الجاري، تأليف شريف الألفي، بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، بسمة، أحمد مالك، إخراج أحمد عبدالله السيد.