أمل بوشوشة: "زينة لا تشبهني" وعادل كرم: "شيلوني من إطار المنافسة"

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الفنانة ​أمل بوشوشة​ والمخرج ​سامر البرقاوي​ بحلقة مميزة من برنامج "​بيت الكل​" الذي يقدمه الممثل ومقدم البرامج ​عادل كرم​. حلقة مليئة بالعفوية والصراحة ظهرت للمشاهدين، فمسلسل "دولار" الذي جمع الثلاثي كان كفيلا بأن يجمعهم بكيمياء كبيرة حسب ما اكدوا بأنفسهم.

موقع "الفن" تواجد في كواليس الحلقة وكان لنا بعض التعليقات من الضيوف، ومن كرم ، والذين تحدثوا ايضا عن مسلسل "دولار".

أمل بوشوشة: "الحلقة كانت ممتعة جدا ولطيفة، نحن اصلا لا يوجد حواجز بيننا وكنت سعيدة بمشاركة عادل في هذه الحلقة، واتمنى ان يكون قد احبها الجمهور واستمتع بمشاهدتها".

وعن مسلسل "دولار" قالت :"عرضنا خلال الحلقة لاول مرة حصريا مقاطع من المسلسل، هو مسلسل جديد ورائع بكل تفاصيله، ستشاهدون شيئاً مختلفاً عن كل الدراما التي شاهدناها من قبل، وسيبصر النور قريبا".

وعن الدور الذي تلعبه والذي لا يشبهها، قالت: "لا يجدر بالممثل اصلا ان يقدم دورا يشبهه لانه يجب ان يمثل دورا آخر ومختلفا عن شخصيته. دور زينة لا يشبه اي دور قدمته من قبل، والناس ستحبها جدا على قدر ما احببتها شخصيا".

وعن الكيمياء والعلاقة التي تجمعها بـ عادل كرم في المسلسل، قالت: "الكيمياء بيني وبين عادل كرم ظهرت منذ ان إلتقينا لاول مرة، انا اؤمن بأن المحبة والكيمياء من الله، وهو دعمني وفاجأني كم هو صبور وصاحب قلب كبير، ولان المسلسل كان صعبا وهنالك ظروف صعبة واجهتنا طبعا، الا انه كان داعما كبيرا لي. والشريك بالتمثيل يزيد من حماستك وتحفيزك".

عادل كرم قال :"كنت سعيدا جدا خلال تصوير الحلقة مع امل بوشوشة وسامر البرقاوي لاننا عشنا معا لمدة شهرين ونشأت بيننا علاقة صداقة".

وعن برنامج "بيت الكل" والمنافسة قال :"لا أعتبر أني كنت في أي يوم في منافسة، بحياتي لم انافس احدا، تلك المنافسات تحصل بمسابقات الرياضة، بعملنا نحن نقدم شيئا جميلا فيتابعه الناس، وانا كل ما اريده هو ان اقدم الاشياء التي تعجب الناس، فـ "شيلوني من إطار المنافسة" هدفي ان اصل للناس التي تشاهد التلفاز في بيتها وتقضي وقتا جميلا، وفي السينما ايضا هذا ما اعمله وهذا ما سأبقى أفعله".

لماذا "بيت الكل" وليس موسماً جديداً من "​هيدا حكي​"؟ أجاب عادل :"خلص عملنا 5 مواسم من هيدا حكي نحن تعودنا على التجديد، هيدا حكي خدم عسكريته واليوم بيت الكل طفلي الجديد".

"من خلال التعليقات، هل "بيت الكل" اعجب الناس اكثر من "هيدا حكي"؟ أجاب عادل :"أتصور نعم، لا اريد ان اظلم "هيدا حكي" لانه نجح جدا في أول مواسمه واليوم "بيت الكل" سيتفوق اكثر لان العناصر الفنية لم تفقد قيمتها يوما عند الناس، فالناس تحب الفن".

سامر البرقاوي قال :"دولار سيجمعنا قريبا، ايام تفصلنا عنه، اتمنى ان يكون هذا الحماس الذي نشعر به نحن في مكانه، ويصل للمشاهد وان يحبه الجمهور".

اما عن مسلسل "الهيبة الحصاد" فقال :"ككل سنة منذ ان عرضنا الهيبة كان هناك مفاجآت، وهذا العام هناك ايضا مفاجأة في المسلسل ان كان على مستوى المعالجة الدرامية أو على مستوى الممثلين".