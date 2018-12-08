موجز الفن: حليمة بولند توضح حقيقة التحرش بها وشقيقة إليسا مصابة بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن اليومي، هو نشرة يومية سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية، واخترنا لكم اليوم الأخبار التالية: نجلاء بدر تفجع بوفاة هذا الشخص حليمة بولند توضح حقيقة اتهامها لإعلامي بالتحرش بها نادين لبكي تعلن ترشيح فيلمها كفرناحوم الى "غولدن غلوب" شقيقة إليسا مصابة بمرض السرطان الكشف عن الرسائل التي ادت الى طلاق كاردي بي وزوجها

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