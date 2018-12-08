ليام هيمسورث ينافس شقيقيه على الأدوار التمثيلية.. وقد لا يتزوج مايلي سايرس رغم خطوبتهما

ميرنا وليد - بيروت - عرف ​ليام هيمسورث​ شهرة واسعة منذ العام 2012، وهو ممثل جميل الشكل ظهر بشكل واضح على الساحة الفنية برفقة شقيقاه الممثلان، إلا أن شهرته اكتملت بعد ارتباطه بالنجمة مايلي سايروس، التي أصبحت علاقته بها مهمة كثيراً ومادة دسمة للصحافة، بسبب مشاكلهما الدائمة وعلاقتهما المتقطعة.

من هو ليام هيمسورث ؟

ولد ليام هيمسورث في 13 كانون الثاني/يناير 1990، هو ممثل أسترالي عرف شهرة واسعة عبر عدة ادوار أداها في مسيرته الفنية، أهمها في سلسلة افلام The hunger games من العام 2012 لغاية 2015. شقيقاه الاكبران لوكا وكريس، هما ممثلان أيضاً وعرفا شهرة واسعة أيضا في أستراليا وخارجها.

حياته وبداياته

ولد ليام هيمسورث في ملبورن في أستراليا ، والدته ليوني أستاذة لغة انجليزية ، ووالده غريغ مستشار في الخدمات الاجتماعية. جده من امهالأم هو مهاجر هولندي ، كما لديه اصول انجليزية ، أيرلندية ، اسكتلندية ، والمانية.

وعن وجود تنافس بينه وبين اخوته على الادوار قال مرة ليام هيسمورث : "نحن أخوة ونحن دائمًا قادرون على المنافسة ، وهذا أمر جيد ، فهو يدفعنا لتقديم الافضل ونحن سعداء دائمًا عندما يقوم أي منا بتقديم دور ناجح له".

في عمر الثامنة انتقل ليام هيمسورث هو وأسرته إلى جزيرة فيليب، وهي جزيرة أسترالية صغيرة جنوب شرق ملبورن. يقول هيمس وورث إنه قضى معظم وقته يتجول مع إخوته. وفي آذار/مارس عام 2009، انتقل ليام هيمسورث إلى الولايات المتحدة الأميركية لمواصلة مسيرته هناك. وبقي هو وشقيقه كريس أولاً في بيت الضيافة لمدير كريس، ويليام وارد ، قبل أن يستأجرا شقة خاصة لهما في لوس أنجلوس.

علاقته الغرامية بمايلي سايروس

أثناء تصوير فيلم الأغنية الأخيرة في حزيران /يونيو 2009 ، دخل ليام هيمسورث في علاقة مع بطلة الفيلم مايلي سايروس . بعد ثلاث سنوات من العلاقة المتقلبة أعلن الثنائي عن خطوبتهما في حزيران/ يونيو عام 2012. عاشا معاً في لوس أنجلوس لكنهم أنهيا خطوبتهما في أيلول/سبتمبر عام 2013.

وفي شهر تموز/يوليو عام 2014 ، أعلن ليام هيمسورث أنه ومايلي سايروس كانا "دائماً أفضل الأصدقاء"، وكان لديهما "اتصال فوري وقوي". في كانون الثاني/يناير عام 2016، إنتشرت شائعات حول عودة ليام ومايلي الى بعضهما، وخصوصاً بعد ظهور خاتم مايلي في يدها مجدداً.

ليام هيمسورث سفير للطفولة

ليام هيمسورث هو سفير مؤسسة الطفولة الأسترالية. تحدث هيمسورث عن ارتباطه بهذه المؤسسة حيث قال: "لدي أفضل اهل يمكن اي شخص الحصول عليهم. لقد عملوا في مجال حماية الطفل لمدة عشرين عاماً ولم يقدما لي سوى التشجيع والدعم. العالم مكان مخيف بما يكفي للأطفال من المهم أن يكون المنزل دائماً مكاناً آمناً لهم".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه كان بطلاً للأطفال ، قال ليام إنه لا يعرف ، لكنه يرغب في أن يكون نموذجاً يحتذى به.

ليام هيمسورث نباتي ويعشق الحيوانات

اعترف ليام هيمسورث بحبه للحيوانات، ولذلك اتخذ قراراً بعدم اكل اللحوم، وقال: " لا شيء سلبي للأكل مثل هذا. أشعر بأنني غير إيجابي ، ذهنياً وجسدياً".

ثروة ليام هيمسورث المنفردة ومع مايلي سايروس

كشفت مجلة المشاهير "celebrity worth" إن ثروة ليام هيمسورث تبلغ قيمتها 16 مليون دولار، وهو ما يبدو أنه رقم منطقي نظراً إلى نجاحاته منذ عام 2012. وإذا كان هذا الرقم صحيحاً، فقد أشارت المجلة إلى أن ثروة ليام هيمسورث ومايلي سيروس ستبلغ معاً مجموعا قدره 176 مليون دولار.

مايلي سايروس وليام هيمسورث قد لا يتزوجان

ذكرت مصادر صحفية أن علاقة ليام هيسمورث ومايلي سايروس بخير، وذلك رداً على الشائعات التي رأت أن علاقتهما متوترة، وأكدت أن علاقتهما ليست مقيدة بعقدة الزواج لا بل المهم فقط بالنسبة لهما أن يكونا سعيدين ويحبان بعضهما، وان لم يشعرا ان الزواج سيضيف اي شيء لعلاقتهما، فقد لا يقومان بهذه الخطوة.