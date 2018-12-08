خاص الفن – علاء قاسم والتضحية والتفاني في سبيل الشريكخاص الفن- شادي ريشا: "انسحبت من عمل مسرحي"...

ميرنا وليد - بيروت - لم ينتظر الممثل السوري علاء قاسم كثيراً، بل كان من أوائل الممثلين افتتاحاً للموسم الدرامي الجديد بأدوار متنوعة ومختلفة شكلاً ومضموناً.
وكشف لموقع "الفن" أنه يصور حالياً مشاهده في المسلسل الاجتماعي "أثر الفراشة" من تأليف محمود عبد الكريم وإخراج زهير قنوع، ويجسد فيه شخصية "حكيم" المحورية ضمن أحداث العمل، التي تقدم قصة حب تجمع هذا الرجل بزوجته المصابة بمرض عضال، متناولة قضايا التضحية والتفاني والإخلاص في سبيل الشريك.
قاسم أنهى في وقت سابق مشاركاته في الجزء الرابع من المسلسل الشامي "عطر الشام" من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير، مستكملاً تأدية شخصية "كداس" التي تطرأ عليها الكثير من الأحداث الجديدة في صراع المستمر مع أهالي "حارة القصب".
وإضافة إلى ذلك، شارك قاسم في عدد من لوحات المسلسل الكوميدي "كونتاك" مع المخرج حسام الرنتيسي، وأكد أنه يقرأ حالياً نصين لعملين، الأول شامي والآخر اجتماعي معاصر.
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