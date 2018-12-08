خاص الفن- شادي ريشا: "انسحبت من عمل مسرحي" ودوري في بردانة انا سيضعني بقالب جديد

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل ومقدم البرامج شادي ريشا لموقع الفن اثناء حضوره عرض مسرحية "ميتيو بيروت" انه كان لديه عمل مسرحي في السنة الماضية وبدأ التمرينات لمدة 4 اشهر، وبعدها لمس عدم جدية، فاعتذر وانسحب منه ولغاية الان لم يعرض بعد، مشيرا الى انه يحب المسرح كثيرا.
وكشف لنا عن الاسماء التي كانت ستشارك بهذا العمل من بينهم الفنان يوري مرقدي.
وقال شادي انه يستكمل حاليا تصوير مشاهده في مسلسل "بردانة انا" من كتابة كلوديا مارشليان، ويجسد فيه دورا جميلا يضعه في قالب جديد مختلف عن اعماله السابقة، وسيعرض هذا العمل في شهر اوكتوبر المقبل على شاشة "ام تي في".
على صعيد آخر قال شادي ريشا لنا انه حاليا لا يوجد لديه اي شيء جدي من ناحية الأعمال السينمائية، وكان آخرها "اند اكشن" الذي لم يكن على قدر التوقعات، حتى بالتعاطي مع شركة انتاجه كان مؤسفا.
وعن سؤالنا عما اذا خيروه بين تقديم البرامج والتمثيل، اجاب ان كل منهما بملعب مختلف، الا انه يختار التمثيل، قائلا: "كل مرّة يكون لديّ شخصية جديدة اجسّدها" وهذا ممتع.
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