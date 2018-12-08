خاص الفن- إليكم تفاصيل أغنية أيمن زبيب المقبلة

ميرنا وليد - بيروت - استطاع موقع "الفن" أن يحصل على تفاصيل أغنية الفنان اللبناني ​أيمن زبيب​ التي ستحمل عنوان "رميوا قلبي على تراب".

أغنية "رميوا قلبي على تراب" التي من الممكن أن يطرحها أيمن في المدى القريب، هي من توزيع حازم كرم، ميكس وماسترينغ ناصر الأسعد وألحان حسان عيسى.

ولا شكّ في أن كل عمل يطلقه الفنان أيمن زبيب يلقى إستحساناً كبيراً عند الجمهور وأصداء واسعة، خصوصاً وأن أيمن يمتلك مسيرة فنية طويلة تتضمن أجمل الأعمال الناجحة، وها هو يستعد للكثير من المفاجآت ليقدمها لمحبيه.