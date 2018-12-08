خاص "الفن"- بيتر سمعان: المخرجون اللبنانيون لا ينقصهم أي شيء من الإبداع

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الممثل ​بيتر سمعان​، في حديث خاص لموقع "الفن"، ان المخرجين اللبنانيين لا ينقصهم اي شيء من الابداع عن المخرجين السوريين والعرب بشكل عام، في حال تم إعطاؤهم نفس الامكانيات التي تعطى للمخرجين العرب، وعلى سبيل المثال فيليب اسمر والعمل الرائع في "ثورة الفلاحين".

من ناحية أخرى، كان بيتر قد كشف لموقعنا أنه توقف عن متابعة مسلسل "حبيبي اللدود" وهو لم يتخيّل نفسه مشاركا فيه كممثل. وإعتبر أن الحاجة كانت ملحة لحضور ممثلين يجيدون لعب الأدوار، فهناك العديد من خريجي المسرح في الجامعات بحاجة الى فرصة للظهور أو أقلّه فليخضع هؤلاء الممثلون المشاركون في المسلسلات الى محترفات تمثيل كي يستطيعوا الإرتقاء الى نصّ ​منى طايع​.