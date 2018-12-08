خاص وبالفيديو- هل يستمر زواج شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب وتنجب منه طفلاً في 2019؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "​توقعات​ فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، فما الذي كشفه عنها؟ وهل يستمر زواجها من الفنان المصري ​حسام حبيب​، وتنجب منه طفلاً في عام 2019؟

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب، وما هي توقعاته للفنانة شيرين عبد الوهاب، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.