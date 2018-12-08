كتب امير فتحي في السبت 29 ربيع الأول 1440 03:47 مساءً -

شاهدوا.. أول جلسة تصوير لـ رانيا يوسف في حمام السباحة بعد فضيحة الفستان المثير بعد أن أثارت رانيا يوسف الجدل خلال الأيام الماضية، بفستانها الجريء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عادت الفنانة المصرية لنشر صور جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل حمام سباحة.



وتعرَّضت الفنانة رانيا يوسف لانتقادات لاذعة بسبب فستان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير، وعلى إثر ذلك تقدّم عدد من المحامين ببلاغات ضدها تتهمها بنشر الفسق.

وانهالت التعليقات على صور الفنانة وهي ترتدي ملابس محتشمة داخل حمام سباحة، حيث قال الناشط محمد مصطفى:” نزلت الماء بهدومها، أخيرًا”.

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