كتب امير فتحي في السبت 29 ربيع الأول 1440 03:47 مساءً -

شاهدوا.. لحظة اغتيال أشهر داعية إسلامي في الفليبين أمام المارة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاغتيال الداعية الإسلامي “بيديجيم عبدالله الفلبيني” أمس الخميس، علي يد مجهولين.



ويعتبر “بيديجيم”، أشهر داعية إسلامي في الفلبين طوال 25 عاما الماضية، حيث أسلم على يديه الكثيرون، وهو كذلك أحد أبرز المناظرين لرموز الهندوس والمسيحية والروافض في الفلبين.

وكان بيديجيم عبد الله يعمل مديرا لأعمال الداعية الإسلامي المعروف “نوح كفارينو”، والذي تم اغتياله منذ 3 أعوام.

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