مقتل 6 أشخاص جرّاء التدافع بملهى ليليّ في إيطاليا (فيديو)

كتب امير فتحي في السبت 29 ربيع الأول 1440 03:47 مساءً -

لقي 6 اشخاص مصرعهم جراء تدافع داخل ملهى ليلي قرب مدينة أنكونا في إيطاليا، وذلك بعد إصابة رواد الملهى بالذعر ما دفعهم للخروج بشكل جماعي.

ورجحت إدارة الإطفاء في المدينة، عبر بيان على تويتر اليوم السبت، أن يكون سبب التدافع “ذرّ مادة لاسعة”، ما دفع الشبان الى الهرب والدوس على بعضهم “، مضيفة “للأسف قُتل ستة اشخاص وجرح عشرات.

ونقلت وسائل إعلام عن أحد المصابين قوله “كنا نرقص وننتظر بدء الحفل عندما بدأنا نشم رائحة قوية”. وأضاف: “هرعنا إلى مخرج للطوارئ، لكن وجدناه مغلق”، بحسب فرانس برس.

ونقل المصابون إلى مستشفيات في سينيغاليا وأنكونا. ويوجد 10 منهم في حالة خطرة.

ونشرت خدمات الطوارئ المحلية صورا من موقع الحادث عبر موقع تويتر.