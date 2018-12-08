نفاذ بطاقات حفل هيفاء وهبي في القاهرة‎

متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد أقل من يومين على الإعلان عن حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في القاهرة يوم ٢٣ كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، نفذت بطاقات الحفل كاملةً، وقد أعلنت هيفاء نفاذ بطاقات Christmas Party عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

هذا الحفل هو الثاني لـ هيفاء في مصر بعد حفلها المقرر إقامته يوم ٢٠ الشهر الجاري في الاسكندرية، والذي يشهد إقبالًا كثيفًا من قبل جمهورها والمحبين.

يشار إلى أن هيفاء تحيي حفل ليلة رأس السنة في تونس، لتلتقي بجمهورها التونسي بعد غياب وتسهر معهم وتقدم أغنيات ألبومها الأخير “حوا”.