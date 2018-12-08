السلطانة هويام تزور محمد إمام في كواليس “لص بغداد”

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Dec 08, 2018
نشر النجم المصري محمد إمام، على حسابه على انستغرام، صورتين من كواليس زيارة النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلى، الشهيرة في العالم العربي بـ “هويام” لمكان تصوير فيلم “لص بغداد”.
وعلق “امام” قائلاً:”سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي لي أثناء تصوير فيلم لص بغداد”.
وكان فريق عمل “لص بغداد” قد بدا بتصوير مشاهد الفيلم، حيث تم تصوير بعض المشاهد داخل متحف في القناطر الخيرية.
يشارك في بطولة العمل محمد امام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا” وغيرهم، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجي فيلمز.
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