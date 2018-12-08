بالصورة- عمرو يوسف يوثّق أجمل اللحظات مع ابنته

أحب النجم المصري عمرو يوسف ان يشارك جمهوره بلحظات مميزة تجمعه مع ابنته “حياة” المولودة حديثاً.

واختار “يوسف” ان ينشر صورة عاطفية جداً مع ابنته “حياة”على حسابه على انستغرام، حيث ظهر وعو يمسك بيد طفلته الصغيرة .

وكتب معلقاً على الصورة: “نهاركم سعيد.. رسالة من حياة عمرو يوسف”.

وكان عمرو يوسف وزوجته الممثلة السورية كنظة علوش قد رُزقا بمولودتهما الاولى “حياة” في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

نذكر ان كندة وعمرو تم عقد قرانهما في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 وذلك بعد قصة حب بينهما.