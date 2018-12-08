شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إليسا بائعة شوكولاتة فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة اللبنانية إليسا صوراً لها من زيارتها الأخيرة لباريس وهي تقف على إحدى عربات الشوكولاتة بشوارع باريس، معلقة عليها: «عندما تكون في باريس».

إليسا في باريس

من ناحية أخرى إليسا منذ أيام عن التحضير لألبومها الجديد، واختيار أغنيتها الأولى، من كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجى، أما عن أخر أعمالها أغنيتها "كل اللى بيحبونى" وهى من كلمات شادى نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.