بالفيديو- شيرين عبدالوهاب لجمهورها في الكويت: "سامحوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

التقت المطربة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الجمعة، بعدد كبير من جمهورها في دولة الكويت، حيث أحيث حفلًا شدت خلاله بباقة متنوعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحضور.

وشهد الحفل بكاء شيرين على المسرح، الأمر الذي جعلها تعتذر للجمهور، وكشفت عن سبب بكاءها، قائلة إن بعد وصولها للكويت، زارها والدها الراحل في المنام "سامحوني، أنا بابا واحشني جدا النهاردة".

يًذكر أن شيرين عبدالوهالب طرحت ألبومها الجديد "نساي" على موقع يوتيوب، والذي تعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.