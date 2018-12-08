منة فضالي تكشف تطورات حالتها الصحية: كنت بموت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة منة فضالي عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة، تسببت في ارتفاع درجة حرارتها، وفقدانها لصوتها قبل أن يبدأ اليوم العودة لحالته الطبيعية.

ووجهت منة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، رسالة للذين لم يحاولوا الاتصال بها والاطمئنان عليها، وكتبت "النهاردة أول يوم صوتي يبتدي يطلع وأقدر أتحرك، كنت بموت بقالي يومين حرارتي مبتنزلش، المهم الحمدلله إن الواحد كل شوية بيتأكد إنه صح إن مفيش حاجة اسمها عشرة وعيش وملح، أنا أعمل لغيري لكن غيري عمري ما حلاقيه جنبي إلا لو في مصلحة".

وتابعت "المرض والموت نعمة من ربنا بيكشفلنا كل شوية ناس متستهلش حتى تبص في وشهم، قليلين قوي اللي اهتمو يسألو عليا وعلى صحتي لكن آل ١٠٠٠٠٠ اللي عندي واللي ملهومش اأي لازمة غير انهم يتفرجو عليا وفالحين بس يقولولي واو إيه الجمال ده إيه الطعامة والشياكة دي ناس منافقة كذابة حتعيشو وتموتو كده، الحمد لله إني مش زيكم ولا حكون لأني بكل بساطة بحب الكل وبحب الخير للناس كلها، ومش حتغير بس مع اللي يستاهل وربنا كبير والدنيا عيشة وقتية الدوام لله".

وأضافت منة "صحيح أنا ممثلة وبلبس لبس مش محتشم ساعات لإن ده شغلي، بس كفاية إني مش بأذي حد ولا عمري شمت في حد، اتفرجو عليا قوي واحقدوا أوي وغيروا أوي أوي بس عيشوا ضميركم مرتاح زيي لو عرفتم".

واختتمت "طبعًا بعد البوست ده حلاقي تليفونات ورسايل بالهبل احب أطمنكم آخركم عندي إني أتفرج عليكم، كنت فاكرة إن الحب اللي بيكسر طلع في أهم من الحب العشرة والعيش والملح اللي متعرفوش عنه حاجة".

جدير بالذكر أن منة فضالي تشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7" تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، بطولة نضال الشافعي وأحمد زاهر ومايا نصري.