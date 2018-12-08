شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أنغام تنسى كلمات أغنيتها فى حفلة بالكويت.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة "انغام" لموقف محرج على خشبة المسرح فى حفلتها الأخيرة بدولة الكويت، بعد ظهورها فى أحد مقاطع الفيديو المتداولة لها بعد نسيانها لإحدى أغانيها أثناء اندماجها، والسبب كان تواجد "ذباب" بكثرة ما أخرجها عن تركيزها.

وظهرت أنغام فى مقطع الفيديو وهى تغنى أغنية "مش عارفه" التى نسيت كلماتها، وسرعان ما التفتت إلى الطاقم الخاص بها، وقالت لهم إن الذباب أفقدها تركيزها، وسرعان ما عادت مرة أخرى وسط تصفيق حار من جمهورها الذى أكمل لها الكلمات المفقودة.

يذكر أن الحفلة التى ظهرت فيها "انغام" كانت فى 31 نوفمبر الماضى بدولة الكويت، وشاركتها فى الحفل الفنانة "اصاله نصرى".