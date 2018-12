شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر إطلالة "فليسيتى جونز" بالعرض الخاص لفيلمها On The Basis of Sex والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية "فليسيتي جونز" عرض فيلمها الجديد " On The Basis of Sex" الذي أقيم في باريس بفرنسا، حيث خطفت النجمة الشهيرة الأضواء نحوها بمجرد ظهورها علي السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم ، و تركزت عليها عدسات المصورين الذين ركزوا علي كل خطوة تخطوها. واختارت "فليسيتي جونز" أن ترتدي فستان ذو تصميم أنيق من مجموعة تصميمات دار أزياء " Christian Dior " لموسم ربيع 2019 و هو ما أظهر مدي اهتمامها لتكون واحدة من أيقونات الموضة علي الـ RED CARPET . وقد وضعت"فليسيتي جونز" في مقارنة مع عارضة الأزياء التي قدمت التصميم لأول مرة علي منصة العرض إلا أن الإشادة و الثناء كانا من نصيب نجمة هوليوود الشهيرة.





