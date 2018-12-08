شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تعليقات جمهور رانيا يوسف على صورها الأخيرة فى حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جمهور الفنانة رانيا يوسف لم يسامحها بشكل كامل على ظهورها الأخير فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، حيث نشر الفنانة رانيا يوسف صور لها من جلسة تصوير، ارتدت خلالها بدلة كاملة داخل حمام السباحة.

جلسة تصوير رانيا يوسف



رانيا يوسف فى جلسة التصوير رانيا يوسف فى جلسة التصوير



رانيا يوسف داخل حمام السباحة

جمهور رانيا يوسف خلال تعليقاته على صورها الأخيرة، ربط بين البدلة الكاملة التى ظهرت بها داخل حمام السباحة، والفستان الأسود الذى ظهرت به، حيث أكد أنها تخالف نفسها، حيث قالت أحد المعلقات: "لابسه ميايوه فى الحفلة ولابسه قميص فى البيسين"، وقال تعليق أخر: "أنت ماشية بنظام خالف تعرف"، وعلق تعليق بنشر ضحكة "بالمهرجان لبست المايوه.. وبالبيسين لبست البدلة".







جانب من تعليقات الجمهور جانب من تعليقات الجمهور





تعليق الجمهور





وكانت الفنانة رانيا يوسف أعلنت اعتذارها عن ظهورها الأخير فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، وأن البطانة الخاصة بالفستان الأسود الذى كانت ترتديه "اترفعت" وأنها وجدت نفسها أمام كاميرات المصورين ولم تستطع التصرف بشكل عاجل يمنع هذه الأزمة، وكان عدد من المحامين قدموا بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف عقب ظهورها الأخير فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى بتهمة خدش الحياء العام، قبل أن يعلنوا تنازلهم عنها بعد اعتذار الفنانة رانيا يوسف عن هذا الظهور.